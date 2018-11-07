Під Кабміном пройшла масова акція протесту – представники ГО На варті справедливості вимагають переглянути проект бюджету на 2019 рік і направити державні дотації, передбачені для мільярдера Юрія Косюка на медицину і армію.

У проекті держбюджету на 2019 рік передбачено дотації на підтримку агросектору в районі 6 млрд грн. Левову частку цих дотацій отримають не дрібні фермери, а великі агрохолдинги – зокрема мільярдери Юрій Косюк і Олег Бахматюк, передають Економічні новини.

Про це раніше заявив народний депутат Мустафа Найєм. За його словами, в 2017 і 2018 майже половину коштів, виділених на державну підтримку аграріїв, було направлено на розвиток підприємств ПАТ Миронівський хлібопродукт і Укрлендфармінг, які не потребували і не потребують державної підтримки.

Крім того, підприємство Косюка ТОВ Вінницька птахофабрика 1 листопада отримала 618 млн грн бюджетних дотацій, а всього за рік – 812 млн грн. Кошти надані за програмою часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.

У серпні ТОВ Вінницька птахофабрика за цією ж програмою вже отримало 187 млн ​​грн. В цілому ж підприємство з початку року отримало 806 млн грн.

Перед цим, 31 жовтня, на засіданні уряд затвердив перерозподіл видатків за програмами підтримки агровиробників.

В результаті на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) була збільшена програма компенсації вартості тваринницьких комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції без залучення банківських кредитів.

Нагадаємо, в 2017 році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій – 1,4 млрд гривень, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі. Другим найбільшим одержувачем дотацій став Укрлендфармінг Олега Бахматюка- 517 млн ​​гривень.

Читайте: Держспоживслужба позбавила МХП Косюка компенсації за утилізацію відходів

При цьому власник Нашої ряби вважає абсолютно справедливим, що його компанії отримали 1,4 млрд грн державних дотацій. Основний аргумент Косюка – компанія сплатила більше податків – 4,2 млрд грн, і вона єдина в списку найбільших платників податків країни, тому, нібито, заслуговує найбільші дотації.

Однак насправді агрохолдинг Косюка отримав з бюджету більше, ніж заплатив податків.

– Агрохолдинг дійсно перерахував до держбюджету в 2017 році 4,2 ​​млрд грн. Підкреслюю: саме перерахував, але не сплатив. Перерахував агрохолдинг 4,2 млрд грн, а скільки ж він отримав з бюджету? Ще більше – близько 4,7 млрд грн. Ця сума складається з 1,4 млрд грн дотацій і 3,3 млрд грн відшкодування ПДВ при експорті. Як компанія може отримати з державного бюджету більше коштів, ніж перерахувала до нього? Запросто. Структура експорту МХП побудована так, щоб отримувати з бюджету повернення ПДВ двічі: один раз у вигляді дотації, а потім той же самий ПДВ – при експорті, – зазначає редактор Економічної правди Дмитро Денков.

Раніше видання Новий час оцінило стан Юрія Косюка в $908 млн, з цим показником він зайняв 8 місце в списку 100 найбагатших українців.