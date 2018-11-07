Под Кабмином прошла массовая акция протеста — представители ГО На варті справедливості требуют пересмотреть проект бюджета на 2019 год и направить государственные дотации, предусмотренные для миллиардера Юрия Косюка на медицину и армию.

В проекте госбюджета на 2019 год предусмотрены дотации на поддержку агросектора в районе 6 млрд грн. Львиную долю этих дотаций получат не мелкие фермеры, а крупные агрохолдинги – в частности миллиардеры Юрий Косюк и Олег Бахматюк, передают Экономические новости.

Об этом ранее заявил народный депутат Мустафа Найем. По его словам, в 2017 и 2018 почти половину средств, выделенных на государственную поддержку аграриев, было направлено на развитие компаний ПАО Мироновский хлебопродукт и Укрлендфарминг, которые не нуждались и не требуют государственной поддержки.

Кроме того, предприятие Косюка ООО Винницкая птицефабрика 1 ноября получило 618 млн грн бюджетных дотаций, а всего за год – 812 млн грн. Средства предоставлены по программе частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

В августе ООО Винницкая птицефабрика по этой же программе уже получило 187 млн грн. В целом же предприятие с начала года получило 806 млн грн.

Перед этим, 31 октября, на заседании правительство утвердило перераспределение расходов по программам поддержки агропроизводителей.

В результате на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) была увеличена программа компенсации стоимости животноводческих комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельхозпродукции без привлечения банковских кредитов.

Напомним, в 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций – 1,4 млрд гривен, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал Укрлендфарминг Олега Бахматюка- 517 млн гривен.

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При этом владелец Нашей рябы считает совершенно справедливым, что его компании получили 1,4 млрд грн государственных дотаций. Основной аргумент Косюка — компания уплатила больше налогов — 4,2 млрд грн, и она единственная в списке крупнейших налогоплательщиков страны, поэтому, якобы, заслуживает самые большие дотации.

Однако на самом деле агрохолдинг Косюка получил из бюджета больше, чем заплатил налогов.

– Агрохолдинг действительно перечислил в госбюджет в 2017 году 4,2 млрд грн. Подчеркиваю: именно перечислил, но не оплатил. Перечислил агрохолдинг 4,2 млрд грн, а сколько же он получил из бюджета? Еще больше — около 4,7 млрд грн. Эта сумма состоит из 1,4 млрд грн дотаций и 3,3 млрд грн возмещения НДС при экспорте. Как компания может получить из государственного бюджета больше средств, чем перечислила к нему? Запросто. Структура экспорта МХП построена так, чтобы получать из бюджета возврат НДС дважды: один раз в виде дотации, а потом тот же самый НДС — при экспорте, — отмечает редактор Экономической правды Дмитрий Денков.

Ранее издание Новое время оценило состояние Юрия Косюка в $908 млн, с этим показателем он занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.