PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Загрози і дивні подарунки: Олександр Варченко потрапив у скандал зі студенткою/

Загрози і дивні подарунки: Олександр Варченко потрапив у скандал зі студенткою

Посадовець МВС Олександр Варченко потрапив у гучний скандал зі студенткою КПІ Наталею Буренко через додаток для знайомств Tinder.

Олександр Варченко працює заступником начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіціі.

Так, студентка КПІ Наталія Буренко зробила пост, в якому показала скріни спілкування в додатку для знайомств з людиною, яка писала від імені Олександра Варченка.

Поки неясно, чи був це насправді чиновник або хтось намагається підставити його, або ж – залякати дівчину, використовуючи ім’я Олександра Варченка.

Перелякана дівчина докладає скріни з погрозами вбивства, і фотографії подарунків, які їй надсилають на особисту адресу, хоча ні телефони, ні адреси свої і рідних вона не повідомляла зловмисникові.

Сьогодні Наталія написала заяву у прокуратуру.

Пожалуйста, не проходите мимо…Я не планировала писать об этом публично, но посоветовавшись с близкими, вынуждена…

Опубліковано Натал'єю Бурейко Середа, 7 листопад 2018 р.

Сам Олександр Варченко вже відреагував на звинувачення і стверджує, що його спеціально підставляють.

Він також припускає, що інформаційна атака може йти через те, що його цивільна дружина Ольга Варченко працює першим заступником голови ДБР.

Читайте: Побиття копа в Києві: суд виправдав скандального бізнесмена-боксера

7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке. Прокомментирую ключевые моменты. Я, Александр…

Опубліковано Александром Варченком Середа, 7 листопад 2018 р.

На захист Олександра Варченка виступив і Антон Геращенко. Він упевнений, що і Наталя, і Олександр – жертви провокації.

Фейк обыкновенный…Несколько часов назад по социальным сетям стала распространяться информация о том, что…

Опубліковано Антоном Геращенком Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, скандал з ГРУшниками Путіна зобразили в одній карикатурі.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Каліфорнії масова стрілянина. Є загиблі, серед них і поліцейський
У Києві закриють три станції метро
Новий рік 2019 у Києві
Новий рік 2019: які вулиці Києва перекриють і де обмежать рух
Микола Щур
Побиття копа у Києві: суд виправдав скандального бізнесмена-боксера
Меморіал Героям Небесної сотні демонтують
Меморіал Героям Небесної сотні в Києві демонтують
До рейтингу найбрудніших міст Європи потрапили 4 українських
Визволення Києва. Танки на Хрещатику, 1943
Кривавіше за Сталінград: 7 фактів про визволення Києва та Битву за Дніпро
НП у метро Києва: на Льва Толстого стало зле дівчині
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка