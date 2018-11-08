Посадовець МВС Олександр Варченко потрапив у гучний скандал зі студенткою КПІ Наталею Буренко через додаток для знайомств Tinder.

Олександр Варченко працює заступником начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіціі.

Так, студентка КПІ Наталія Буренко зробила пост, в якому показала скріни спілкування в додатку для знайомств з людиною, яка писала від імені Олександра Варченка.

Поки неясно, чи був це насправді чиновник або хтось намагається підставити його, або ж – залякати дівчину, використовуючи ім’я Олександра Варченка.

Перелякана дівчина докладає скріни з погрозами вбивства, і фотографії подарунків, які їй надсилають на особисту адресу, хоча ні телефони, ні адреси свої і рідних вона не повідомляла зловмисникові.

Сьогодні Наталія написала заяву у прокуратуру.

Пожалуйста, не проходите мимо…Я не планировала писать об этом публично, но посоветовавшись с близкими, вынуждена… Опубліковано Натал'єю Бурейко Середа, 7 листопад 2018 р.

Сам Олександр Варченко вже відреагував на звинувачення і стверджує, що його спеціально підставляють.

Він також припускає, що інформаційна атака може йти через те, що його цивільна дружина Ольга Варченко працює першим заступником голови ДБР.

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7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке. Прокомментирую ключевые моменты. Я, Александр… Опубліковано Александром Варченком Середа, 7 листопад 2018 р.

На захист Олександра Варченка виступив і Антон Геращенко. Він упевнений, що і Наталя, і Олександр – жертви провокації.

Фейк обыкновенный…Несколько часов назад по социальным сетям стала распространяться информация о том, что… Опубліковано Антоном Геращенком Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, скандал з ГРУшниками Путіна зобразили в одній карикатурі.