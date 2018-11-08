Петро Порошенко та Джозеф Доль обговорили можливе посилення санкцій проти Росії у зв’язку з проведенням “виборів” на Донбасі.

Посилення тиску на Росію через псевдовибори на Донбасі та “повзучу анексію” Чорного та Азовського морів, а також протидія втручанню Москви у майбутні вибори в Україні – такі теми обговорили Президент України Петро Порошенко і Президент Європейської народної партії Джозеф Доль.

Також лідери відзначили відповідальність Росії за масові порушення прав людей на окупованих територіях і визначили шляхи можливого посилення санкцій у відповідь на злочини Кремля, йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.

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Порошенко подякував Долю за незмінну підтримку України.

До слова, раніше Порошенко заявив, що очікує від Заходу нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе “вибори” на Донбасі.