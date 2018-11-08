Уряд Японії виступив із заявою про необхідність скасування “виборів” на Донбасі.

“Вибори” на окупованих Росією територіях України не повинні проводитися через те, що вони суперечать українським законам.

Із такою заявою виступив уряд Японії, про що повідомляє Посольство Японії в Україні.

Токіо наголошує, що злочинне “волевиявлення” йде проти Мінських домовленостей. При цьому Японія заявила, що підтримує суверенітет України і цілісність її кордонів.

Також уряд Японії закликав уникати силових методів впливу на ситуацію на Донбасі.

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Мінські угоди мають бути повністю виконаними, йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія в Мінську заявила, що визнає псевдовибори бойовиків “ЛНР” і “ДНР”.