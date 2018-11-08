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“Вибори” в ОРДЛО: бойовики привели війська у підвищену бойову готовність

Проросійські бойовики прийняли рішення про приведення російських військ на Донбасі у вищу ступінь бойової готовності і заборонили йти у відпуску до 12 листопада.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Привести російські війська в бойову готовність було вирішено, щоб не допустити поширення протестів і зростання соціальної напруженості під час проведення так званих “виборів”  11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей.

За інформацією відомства, російські військові з підрозділами “МВС” бойовиків відпрацьовують питання для можливої протидії непокорі жителів та забезпечення високого рівня волевиявлення”.

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Щоб підвищити явку на “вибори” на “дільницях” організовують точки продажу за низькими цінами дефіцитної продукції і медикаментів з гуманітарних вантажів.

Місцеві жителі не хочуть брати участь у псевдовиборах і висловлюють своє негативне ставлення.

За даними розвідки, бойовики розпорядилися заборонити фото- і відеозйомки, щоб не допустити витік інформації про реальні результати “виборів”.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.

Фото: militaryarms.ru.

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