Мар’яна Беца йде з посади речника МЗС, її місце займе Катерина Зеленко.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив у Twitter, що прес-секретар МЗС Мар’яна Беца залишає посаду. На її місце прийде Катерина Зеленко.
– Дуже непросто відривати від серця таку речницю як Мар’яна Беца. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі, – написав Клімкін.
Він також подякував їй за три роки роботі у міністерстві. Відтепер речником МЗС стане Катерина Зеленко.
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До слова, в МЗС введення санкцій Росії проти України назвали продовженням російської агресії.
Фото: Pavlo Klimkin
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