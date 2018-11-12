Мар’яна Беца йде з посади речника МЗС, її місце займе Катерина Зеленко.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив у Twitter, що прес-секретар МЗС Мар’яна Беца залишає посаду. На її місце прийде Катерина Зеленко.

– Дуже непросто відривати від серця таку речницю як Мар’яна Беца. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі, – написав Клімкін.

Він також подякував їй за три роки роботі у міністерстві. Відтепер речником МЗС стане Катерина Зеленко.

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До слова, в МЗС введення санкцій Росії проти України назвали продовженням російської агресії.

Фото: Pavlo Klimkin