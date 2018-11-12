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Факти / Україна / Не мають ніяких правових наслідків: ЦВК України про "вибори" на Донбасі/

Не мають ніяких правових наслідків: ЦВК України про “вибори” на Донбасі

Центральна виборча комісія України визнала “вибори”, які пройшли 11 листопада на Донбасі, незаконними.

У Комісії зазначили, що “вибори” суперечать Конституції України та нормам міжнародного права і тому не можуть бути визнані.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– У результаті зазначені “вибори” не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають ніяких правових наслідків, – йдеться у повідомленні.

Український Центрвиборчком повністю заперечує наявність будь-якого юридичного значення “виборів”.

Читайте: “Вибори” в ОРДЛО: Порошенко зробив заяву у Парижі

Нагадаємо, що вчора, 11 листопада, в ОРДЛО пройшли так звані вибори. Факти ICTV писали, навіщо їх проводять, хто прийде до влади та як реагувати Україні.

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