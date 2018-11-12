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Старі борги не відпускають: Порошенко пояснив, навіщо Україні кредит МВФ

Україна поки не може відмовитися про співпраці з МВФ, оскільки на 2019-2020 рр. припадають пікові навантаження з виплати старих боргів.

Так президент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку пояснив необхідність залучення міжнародних кредитів.

За його словами, уряд не мав вибору, коли приймалося рішення про підвищення тарифів на газ для населення з 1 листопада, яке було однією з головних вимог МВФ.

– Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і ударом по макроекономічній стабільності. Чи можна було обійтися без підвищення тарифів? Навряд чи, тому що для стабільності і розвитку економіки потрібен транш МВФ, – сказав Порошенко, відео виступу якого опубліковано у Facebook.

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До слова, в Кабміні прогнозують зростання тарифів на тепло і гаряче водопостачання вже з 1 грудня.

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