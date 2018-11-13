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Факты / Украина / Шесть сантиметров снега. В Киев идет настоящая зима/

Шість сантиметрів снігу. До Києва йде справжня зима

У середу, 14 листопада, у центрі України, а також у Києві та столичній  області очікуються снігопади.

14 листопада в Україну прийде справжня зима з утворенням снігового покрову до шести сантиметрів, повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Через погіршення погодних умов у відомстві радять українцям тепло вдягатися та якнайшвидше змінити літню резину на своїх автомобілях.

– Поводьтесь обачно з обігрівальними пристроями в побуті та на роботі. І, звичайно, допомагайте братам нашим меншим, – йдеться у повідомленні ДСНС.

ЧитайтеЗаморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

Раніше синоптики розповідали, якою буде зима в Україні.

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