До кінця 2018 року тарифи на тепло для населення залишаться незмінними, ніяких підвищень не передбачається.

Таке рішення прийняло КП Київтеплоенерго, передає Інтерфакс-Україна.

– У зв’язку з підвищенням ціни на газ Київтеплоенерго ініціювало громадське обговорення щодо коригування діючих тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ на грудень 2018 року. Проект стосувався тарифів на виробництво теплової енергії для категорії населення і релігійні організації. Однак, з огляду на тривалу процедуру розгляду проекту тарифів у НКРЕКП, 30 календарних днів, Київтеплоенерго прийняло рішення, що до кінця 2018 тарифи не зміняться, – сказано у повідомленні.

При цьому наголошується, що підвищення цін на газ не може не позначитися на тарифах на тепло. Тому, коли ціна на газ змінюється – пропорційно до неї коригується і вартість виробництва теплової енергії.

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Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні підвищили ціну на газ на 23,5%. Другий етап підвищення тарифів на газ відбудеться у травні наступного року. Так, з 1 травня по 31 грудня ціна на газ для населення має становити приблизно 9851,66 грн за 1 тис. куб. м.

При цьому Володимир Гройсман заявив, що після здорожчання газу з 1 листопада на 23% тарифи на тепло мають підвищуватися не більш ніж на 16%.