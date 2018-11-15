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Орегон визнав Голодомор в Україні геноцидом

Штат Орегон (США) визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

Голодомор

Губернатор штату Орегон (США) Кейт Браун підписав офіційне оголошення, в якому Голодомор 1932-33 років визнається геноцидом українського народу, повідомляє прес-служба посольства України у США в Facebook.

Орегон став 19 американським штатом, який визнав Голодомор геноцидом та приєднається до вшанування 85 річниці пам’яті жертв трагедії.

– Голодомор – це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Сталіна проти українського народу, – йдеться у документі.

Таким чином українська громада продовжує поширення правдивої інформації щодо Голодомору в Україні 1932-33 років.

Читайте: У Техасі визнали Голодомор геноцидом

До слова, у місті Торонто (Канада) відкрили меморіал жертвам Голодомору.

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