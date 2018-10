Скульптурну композицію жертвам Голодомору розмістили в Торонто на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту та набережної озера Онтаріо, передає Укрінформ.

Центральне місце меморіалу зайняла скульптура Петра Дроздовського Гірка пам’ять дитинства, яка пов’язує меморіал у Торонто із іншими схожими пам’ятниками в Україні.

До церемонії відкриття меморіалу долучилися мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

Згідно із попереднім кошторисом, на спорудження меморіалу витратили близько $1,2 млн. Більшу частину цієї суми зібрала українська діаспора.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb

— Karim Morcos (@kmorcos_) 21 октября 2018 г.