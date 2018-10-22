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У Торонто з’явився меморіал жертвам Голодомору в Україні

У канадському місті Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років.

У Канаді з’явився меморіал жертвам Голодомору в Україні

Скульптурну композицію жертвам Голодомору розмістили в Торонто на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту та набережної озера Онтаріо, передає Укрінформ.

Центральне місце меморіалу зайняла скульптура Петра Дроздовського Гірка пам’ять дитинства, яка пов’язує меморіал у Торонто із іншими схожими пам’ятниками в Україні.

До церемонії відкриття меморіалу долучилися мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

Згідно із попереднім кошторисом, на спорудження меморіалу витратили близько $1,2 млн. Більшу частину цієї суми зібрала українська діаспора.

 

Читайте: Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом

Раніше Факти ICTV писали, що Сенат США одностайно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Фото: Karim Morcos/Twitter

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