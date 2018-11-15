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В Киеве появились скверы имени Скрябина и Немцова

Сегодня в Киеве появились скверы, названные в честь украинского певца Кузьмы Скрябина и российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом пишет Украинская правда.

Сквер имени убитого оппозиционера Бориса Немцова расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Решение поддержали 69 депутатов.

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Сквер в честь погибшего в ДТП певца Кузьмы Скрябина находится на улице Василия Порика в Подольском районе.

Решение поддержали 77 депутатов.

К слову, 30 октября возле станции метро Политехнический институт, на месте, где ранее демонтировали нелегальные киоски, открыли новый сквер.

Фото: volyn24.

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