PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Грановський: 6 важливих рішень для медицини у Харкові/

Грановський: 6 важливих рішень для медицини у Харкові

Члени комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради провели виїзне засідання в Харкові. У підсумку, було прийнято 6 рішень, які повинні сприяти наданню якісних медичних послуг в Харківській області та країні в цілому.

Про це в Facebook написав народний депутат України Олександр Грановський.

З пропозицією провести виїзне засідання він звернувся до членів профільного Комітету Ради, які повважали за необхідне підтримати таку ініціативу.

– Питання, які непокоять фахівців практично в кожному без винятку регіоні країни, найчастіше на тему якості медичної реформи, її своєчасності і ефективної реалізації, підвищення рівня оплати праці, правового захисту лікарів, фінансування медицини в 2019-2020 рр. Після побаченого і почутого під час відвідування центру, я пообіцяв зробити все від себе залежне з метою підняти питання, що цікавлять харківських онкологів, на центральний рівень, на рівень профільного медичного комітету Верховної Ради, – пише нардеп, уточнюючи, що півтора місяці тому він вже навідувався з візитом в Обласний онкологічний центр міста.

До Харкова приїхали депутати Костянтин Яринич, Ірина Сисоєнко, Андрій Шипко, Ігор Шурма, Олексій Кириченко, Олександр Біловол, Сергій Мельничук, Олександр Грановський, Тетяна Донець та Ігор Шурма. Вони відвідали обласний госпіталь ветеранів війни, обласну клінічну лікарню, Харківський регіональний перинатальний центр і центр екстреної медичної допомоги.

Комітет прийняв кілька важливих рішень:

  • про необхідність розробки і затвердження всеукраїнської програми по боротьбі з онкологічними захворюваннями на 2019-2020 рр;
  • про необхідність забезпечення фінансування державним бюджетом в повному обсязі медичних препаратів для онкохворих (необхідність в коштах становить 2,97 млрд грн.);
  • про необхідність реалізації програми Екстрена медична допомога в усіх регіонах країни (необхідність в коштах становить 11 млрд. грн.);
  • про необхідність виділення коштів з державного бюджету України для будівництва нового онкологічного центру в Харкові;
  • про необхідність підтримки рішення Харківської обласної адміністрації про створення єдиного госпітального округу в Харківській області;
  • про доцільність вивчення досвіду Харківської області в частині організації служби надання екстреної медичної допомоги іншими регіонами України.

– Роби що можеш і будь що буде. Упевнений, це тільки початок, – пише Олександр Грановський.

Нагадаємо, реформа екстреної медицини стартує у 2019 році в Києві та п’яти областях України: Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській, а також у місті Києві.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Діряві стіни і вішаки замість крапельниць: як лікують людей на Прикарпатті
Ольга Богомолець: Кабмін залишає тисячі хворих на діабет українців без належної допомоги
Замість пігулок – косяк: користь коноплі та чи дійсно вона лікує
Медицина
В Індії трьох медиків оштрафували через почерк
На Харківщині жінка померла через неправильний діагноз – лікаря судитимуть
Нобелівська премія 2018 з медицини присуджена за терапію раку
Чи можна везти пацієнта ногами вперед – Супрун розвіяла міф
Аспірин небезпечний для здоров’я – вчені
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка