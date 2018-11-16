Члени комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради провели виїзне засідання в Харкові. У підсумку, було прийнято 6 рішень, які повинні сприяти наданню якісних медичних послуг в Харківській області та країні в цілому.

Про це в Facebook написав народний депутат України Олександр Грановський.

З пропозицією провести виїзне засідання він звернувся до членів профільного Комітету Ради, які повважали за необхідне підтримати таку ініціативу.

– Питання, які непокоять фахівців практично в кожному без винятку регіоні країни, найчастіше на тему якості медичної реформи, її своєчасності і ефективної реалізації, підвищення рівня оплати праці, правового захисту лікарів, фінансування медицини в 2019-2020 рр. Після побаченого і почутого під час відвідування центру, я пообіцяв зробити все від себе залежне з метою підняти питання, що цікавлять харківських онкологів, на центральний рівень, на рівень профільного медичного комітету Верховної Ради, – пише нардеп, уточнюючи, що півтора місяці тому він вже навідувався з візитом в Обласний онкологічний центр міста.

До Харкова приїхали депутати Костянтин Яринич, Ірина Сисоєнко, Андрій Шипко, Ігор Шурма, Олексій Кириченко, Олександр Біловол, Сергій Мельничук, Олександр Грановський, Тетяна Донець та Ігор Шурма. Вони відвідали обласний госпіталь ветеранів війни, обласну клінічну лікарню, Харківський регіональний перинатальний центр і центр екстреної медичної допомоги.

Комітет прийняв кілька важливих рішень:

про необхідність розробки і затвердження всеукраїнської програми по боротьбі з онкологічними захворюваннями на 2019-2020 рр;

про необхідність забезпечення фінансування державним бюджетом в повному обсязі медичних препаратів для онкохворих (необхідність в коштах становить 2,97 млрд грн.);

про необхідність реалізації програми Екстрена медична допомога в усіх регіонах країни (необхідність в коштах становить 11 млрд. грн.);

в усіх регіонах країни (необхідність в коштах становить 11 млрд. грн.); про необхідність виділення коштів з державного бюджету України для будівництва нового онкологічного центру в Харкові;

про необхідність підтримки рішення Харківської обласної адміністрації про створення єдиного госпітального округу в Харківській області;

про доцільність вивчення досвіду Харківської області в частині організації служби надання екстреної медичної допомоги іншими регіонами України.

– Роби що можеш і будь що буде. Упевнений, це тільки початок, – пише Олександр Грановський.

Нагадаємо, реформа екстреної медицини стартує у 2019 році в Києві та п’яти областях України: Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській, а також у місті Києві.