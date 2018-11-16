PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Політика / Грановський: 6 важливих рішень для медицини у Харкові/

Грановский: 6 важных решений для медицины в Харькове

Члены комитета по вопросам охраны здоровья Верховной Рады провели выездное заседание в Харькове. В итоге, было принято 6 решений, которые должны способствовать предоставлению качественных медицинских услуг в Харьковской области и стране в целом.

Об этом в Facebook написал народный депутат Украины Александр Грановский.

С предложением провести выездное заседание он обратился к членам профильного Комитета Рады, которые сочли необходимым поддержать такую инициативу.

– Вопросы, волнующие специалистов практически в каждом без исключения регионе страны, чаще всего на тему качества медицинской реформы, ее своевременности и эффективной реализации, повышения уровня оплаты труда, правовой защиты врачей, финансирования медицины в 2019-2020 г. После увиденного и услышанного в ходе посещения центра, я пообещал сделать все от себя зависящее с целью поднять вопросы, интересующие харьковских онкологов, на центральный уровень, на уровень профильного медицинского комитета Верховной Рады, – пишет нардеп, уточняя, что полтора месяца назад он уже наведывался с визитом в Областной онкологический центр города.

В Харьков приехали депутаты Константин Ярынич, Ирина Сысоенко, Андрей Шипко, Игорь Шурма, Алексей Кириченко, Александр Беловол, Сергей Мельничук, Александр Грановский, Татьяна Донец и Игорь Шурма. Они посетили областной госпиталь ветеранов войны, областную клиническую больницу, Харьковский региональный перинатальный центр и центр экстренной медицинской помощи.

Комитет принял несколько важных решений:

  • о необходимости разработки и утверждения всеукраинской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2020 гг;
  • о необходимости обеспечения финансирования государственным бюджетом в полном объеме медицинских препаратов для онкобольных (необходимость в денежных средствах составляет 2.97 млрд грн.);
  • о необходимости реализации программы Экстренная медицинская помощь во всех регионах страны (необходимость в денежных средствах составляет 11 млрд. грн.);
  • о необходимости выделения средств из государственного бюджета Украины для строительства нового онкологического центра в г. Харьков;
  • о необходимости поддержки решения Харьковской областной администрации о создании единого госпитального округа в Харьковской области;
  • о целесообразности изучения опыта Харьковской области в части организации службы оказания экстренной медицинской помощи другими регионами Украины.

– Делай что можешь и будь что будет. Уверен, это только начало, – пишет Александр Грановский.

Напомним, реформа экстренной медицины стартует в 2019 году в Киеве и пяти областях Украины: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской, а также в Киеве.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дырявые стены и вешалки вместо капельниц: как лечат людей на Прикарпатье
Ольга Богомолец: Кабмин оставляет тысячи больных диабетом украинцев без надлежащей помощи
Вместо таблеток – косяк: польза конопли и действительно ли она лечит
Медицина
В Индии трех медиков оштрафовали из-за почерка
На Харьковщине женщина умерла из-за неправильного диагноза – врача будут судить
Нобелевская премия 2018 по медицине присуждена за терапию рака
Можно ли везти пациента ногами вперед – Супрун развеяла миф
Аспирин опасен для здоровья – ученые
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка