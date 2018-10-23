Реформа екстреної медицини стартує у 2019 році в Києві та п’яти областях України.

У 2019 році Україна перейде до реформи екстреної медицини, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, пілотний проект реформи запустять у 5 областях: Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській, а також у місті Києві.

На реформу з держбюджету 2019 виділять 922,5 млн грн.

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Влада закупить спеціалізований санітарний транспорт, проведе програми підготовки інструкторів для підвищення кваліфікації, а також закупить спеціальне навчальне обладнання.

Зауважимо, що в 2019 році медреформа в Україні продовжить свою дію і торкнеться сімейних лікарів, платних послуг та оформлення медичних карт.

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