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Продану заочно оголосили про підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру екс-очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

САП заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні екс-керівнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

Про це повідомляє прес-служба.

Прокурори  відповідно до процедури двічі викликали Продана до прокуратури.

Однак чиновник жодним чином не відреагував на це досі та не надав документів щодо наявності поважних причин неявки.

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До слова, колишній посадовець підозрюється у набутті у власність за час роботи очільника ДФС  грошових коштів у сумі понад 89 млн. гривень.

Раніше Факти ICTV писали про причину виїзду Мирослава Продана за кордон.

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