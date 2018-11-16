Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру екс-очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану.
САП заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні екс-керівнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану.
Про це повідомляє прес-служба.
Прокурори відповідно до процедури двічі викликали Продана до прокуратури.
Однак чиновник жодним чином не відреагував на це досі та не надав документів щодо наявності поважних причин неявки.
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До слова, колишній посадовець підозрюється у набутті у власність за час роботи очільника ДФС грошових коштів у сумі понад 89 млн. гривень.
Раніше Факти ICTV писали про причину виїзду Мирослава Продана за кордон.
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