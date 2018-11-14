Колишній голова ДФС Мирослав Продан втік до Німеччини. Факти ICTV розповідають, у чому підозрюють чиновника, хто з українських політиків вдавався до втечі та хто може це зробити найближчим часом.

Екс-голова Державної фіскальної служби України Мирослав Продан виїхав з України. Він фігурує в кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення. У САП вже неодноразово викликали його на допит, але той не з’являвся. Крайній допит був назначений на 15 листопада.

Нагадаємо, виконуючий обов’язки ДФС у вересні подав у відставку.

Про те, що чиновник втік, заявив у Facebook журналіст Евгеній Плинський. За його словами, Продан незаконно перетнув молдовський кордон ледве не у багажнику євробляхи.

Сам чиновник – виправдовується. Каже, поїхав до Німеччини на лікування, яке планував ще з початку листопада. Обіцяє повернутись в Україну та надати САП всі необхідні роз’яснення.

Нерухомість у Туреччині та жінка-мільйонерка

Продана підозрюють у незаконному збагаченні після покупки нерухомості у Туреччині влітку 2018 року.

Нерухомість у курортному місті Бодрум оцінюють більше ніж у 500 тис доларів. Таку інформацію оприлюднили в ухвалі Печерського районного суду.

Генпрокурор Юрій Луценко запевняє, що розпочав розслідування ще в лютому 2018 року. Ще у жовтні 2017 року у Верховній Раді нарікали на недоброчесну роботу Мирослава Продана через багаторазові випадки корупції на митницях.

Згідно з декларацією 2017 року, жінка Продана отримала у 2017 році більше 1 млн гривень прибутку, в той час як зарплата чиновника становила близько 300 тис. Їздить жінка на новенькому Lexus, вартістю 1 млн. гривень, який задекларований на 70-річну мати чиновника.

Чиновники-втікачі

Мирослав Продан – далеко не перший чиновник, який виїхав закордон після початку перевірки статків. Таких особливо багато було після 2014 року, коли режим Януковича повалили і його соратники кинулися бігти.

Сергій Курченко. Компанія українського підприємця Газ Україна заробляла на продажі газу. Вони купували його по зниженій ціні для пільгових груп населення, а продавали по ринковій. Генпрокуратура інкримінувала справу у 2014 за надання збитків державі на 14 млрд гривень.

Курченко поселився у Москві, де купив маєток за 35 млн доларів. Хобі втікача – охота на Камчатці, куди літає власними чартерами.

Сергій Арбузов. Перебуває у міжнародному розшуку. Його підозрюють в розтраті державних коштів на суму щонайменше 120 млн гривень. Ці гроші зникли, коли колишній глава НБУ ініціював створення телеканалу БТБ.

Переховується високопосадовець у Москві, де за його словами, орендує житло. Планує повернутись в Україну, коли буде “стабільна ситуація”.

Андрій Клюєв. Тричі віце-прем’єр міністр та голова Адміністрації президента Януковича. Генпрокуратура оголосила підозру у розтраті державних коштів на суму 610 млн. гривень. Брати Клюєви заволоділи заводом ВАТ Завод напівпровідників і обслуговували його за державні кошти. Гроші з бюджету були призначені дітям та інвалідам.

Де саме переховується посадовець невідомо. Підозрюють, що він оселився в Росії. У 2016 році був помічений у Донецьку, де проживає його мати.

Микола Чаус. Екс-суддя Дніпровського районного суду виїхав до окупованого Криму, де переховується й досі. У серпні 2016 року детективи НАБУ затримали суддю на отриманні хабаря у розмірі 150 тис. доларів. Такі гроші він отримав за вирок у справі по незаконному обігу наркотиків.

Для того, аби арештувати корупціонера, у ВР мали зняти з нього недоторканність. Оскільки парламент в той час був на канікулах, Чаус встиг пересікти умовний кордон і cховатись у Криму.

Владислав Каськів. До 2014 року був главою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Він замовив фіктивні рекламні послуги для кампанії на суму 7,5 млн. гривень.

Після того, як в 2016 році його оголосили в розшук, був заарештуваний у Панамі. У листопаді 2017 року його екстрадували в Україну, де відпустили під заставу 160 тис. гривень і підписку про невиїзд з країни. Це перший випадок екстрадицій українського посадовця.

Юрій Колобов. Міністр фінансів часів Віктора Януковича втік до сонячної Іспанії відразу після зміни влади в країні. Йому пред’явили підозру у розкраданні 220 млн. гривень, які були виделині на будівництво телекомунікаційної мережі для Укртелекому. У 2015 році його оголосили у розшук в Інтерполі.

У лютому 2018 кримінальну справу проти Колобова закрили через закінчення строку давності.

Сергій Кацуба. На посаді заступника голови правління Нафтогазу Причетний до закупівлі бурових установок за завищеною майже в 2 рази ціною (майже 400 тис. доларів) та ряду махінації кампанії з розкраданнями державних коштів. Суму збитків оцінюють у 284,5 млн. гривень.

10 вересня 2018 року його зняли з розшуку в Україні. Однак, чиновник, який наразі проживає у Москві, повертатись не поспішає.

Микола Злочевський. Екс-міністр екології, користуючись власним положенням, отримав у користування державні надра для газодобування. Його майно, зокрема величезний маєток та елітні автомобілі, було заарештовано. Сам він втік закордон. Його місце перебування невідоме.

Кращі юристи і адвокати газодобувної компанії Злочевського Burisma Holdings працювали над справою. Нарешті у 2016 році Злочевського зняли з розшуку і завершили процесуальні справи. В 2018 він приїжджав до України з робочим візитом.

Олександр Онищенко. Влітку 2016 року НАБУ і САП розкрили корумповану схему компанії Укргазвидобування, яка надала збитків державі на 3 млрд гривень. Організатором схеми був Онищенко. На території України йому загрожує від 7 до 14 років позбавлення волі.

НАБУ звернулось до Верховної Ради для зняття з нардепа недоторканності, але той встиг втіки з країни. Зараз Онищенко проживає у Лондоні.

Потенційні втікачі

Андрій Заїка. Нещодавно НАБУ повідомило про підозру у приховуванні коштів екс-керівнику Державної екологічної інспекції України. Чиновник не задекларував статки на суму понад 60 млн. гривень. У 2017 році Кабмін ініціював службове розслідування про діяльність Заїки на посаді, а за декілька місяців його звільнили.

Справа Ощадбанку. Детективи НАБУ наприкінці жовтня оголосили про підозру у заволодінні державними коштами Ощадбанку. Мова йде про привласнення 20 млн. доларів. Під підозрою 10 осіб – від керівників до бенефіціарів. До справи причетна заступниця голови правління Ощадбанку Ірина Земцова (вийшла під заставу 7 млн гривень), народний депутат Станіслав Березкін (підозрюють, що він організатор схеми) та його син Максим Березкін.

Ці особи найближчим часом можуть скористатись службовим положенням (недоторканністю) і втікти від відповідальності.

Виходить, за чотири роки державні діячи вивезли понад 17 млрн гривень з країни (не кажучи про Януковича, який тільки готівкою прихопив 32 млрд). І це лише мала частина того, що насправді було вкрадено. Ми навіть не здогадуємся про суми, які зникають з держаної казни прямо зараз.

Як показує практика, втекти з України легко. Справи затягуються надовго, особливо, якщо стосуються нардепів. Допоки у ВР розглянуть зняття з них недоторканності, ті встигають ” підчистити сліди” та втекти закордон.

Чиновники вивозять з України мільйони гривень, при цьому залишаються безкарними. За ці ж гроші мають наймуть адвокатів, які “замнуть” справу та через декілька років її закриють. В чому причина того, що втечі стали для чиновників трендом?

Фото: скріншот Радіо Свобода, УНІАН

Лілія Ященко