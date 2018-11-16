В Україні вперше використали технологію доповненої реальності для створення муралу Летюче місто в Рівному.
Летюче місто – це перший в Україні мурал, паралельно з нанесенням малюнку якого створювалася також його цифрова візуалізація. Сучасний міський шедевр у Рівному створювали волинські майстри.
Щоб малюнок на 9-поверхівці “ожив”, потрібно завантажити додаток. Його розроблено для платформ iOS та Android. Далі потрібно навести камеру смартфона або планшета на мурал і насолодитися технологією доповненої реальності.
Додаток можна завантажити в AppleStore та Play Маркет. Фото: city-adm.rv.ua
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У мерії міста вже називають Летюче місто – “родзинкою” Рівного для туристів.
Нагадаємо, киянин сфотографувався на тлі 60 муралів столиці в тематичних образах.