В Україні вперше використали технологію доповненої реальності для створення муралу Летюче місто в Рівному.

Летюче місто – це перший в Україні мурал, паралельно з нанесенням малюнку якого створювалася також його цифрова візуалізація. Сучасний міський шедевр у Рівному створювали волинські майстри.

Щоб малюнок на 9-поверхівці “ожив”, потрібно завантажити додаток. Його розроблено для платформ iOS та Android. Далі потрібно навести камеру смартфона або планшета на мурал і насолодитися технологією доповненої реальності.

Додаток можна завантажити в AppleStore та Play Маркет. Фото: city-adm.rv.ua

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У мерії міста вже називають Летюче місто – “родзинкою” Рівного для туристів.

Нагадаємо, киянин сфотографувався на тлі 60 муралів столиці в тематичних образах.