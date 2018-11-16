Росія погрожує перекрити Азовське море для українських суден.

У відповідь на затримання Україною 15 суден, що відвідали порти Криму, в російській Раді Федерації вдалися до погроз.

Так, Франц Клінцевич лякає закрити Азовське море для українських кораблів. При чому в Росії погрожують зробити це “буквально за хвилини”, пише РБК.

Окупанти продовжують стверджувати, що входження суден до українських портів у Криму – “це абсолютно законно”.

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Клінцевич також заговорив про розрив угоди про Азовське море, бравуючи тим, що ніби постраждає від такого кроку саме Україна.

Нагадаємо, в Києві описали загрози від денонсації договору про Азовське море між Росією і Україною.