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Тортури та політв’язні: в ООН схвалили резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про порушення прав людини Росією в окупованому Криму.

За оновлений проект резолюції щодо Криму проголосували 67 держав-членів ООН. На противагу виступили делегати 26 країн.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, підкресливши, що проект резолюції зустрів “шалений опір Росії”.

Зокрема, резолюція засуджує тортури в окупованому Криму, які Росія здійснює, щоб “вибивати” неправдиві свідчення, пише Інтерфакс-Україна.

Документ несе заклик до негайного звільнення українських політв’язнів. Окремо йдеться про Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усейна Куку.

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Також резолюція звертається до окупанта із закликом створити умови для роботи журналістів і перестати примусово забирати в армію кримчан.

Документ вимагає від міжнародних організацій та спецустанов системи ООН використовувати тільки формулювання АР Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані РФ.

Як повідомлялося, Україна в ООН заявила про спробу Росії розмістити в Криму ядерне озброєння.

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