За оновлений проект резолюції щодо Криму проголосували 67 держав-членів ООН. На противагу виступили делегати 26 країн.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, підкресливши, що проект резолюції зустрів “шалений опір Росії”.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 ноября 2018 г.