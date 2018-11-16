Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про порушення прав людини Росією в окупованому Криму.

За оновлений проект резолюції щодо Криму проголосували 67 держав-членів ООН. На противагу виступили делегати 26 країн.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, підкресливши, що проект резолюції зустрів “шалений опір Росії”.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 ноября 2018 г.

Зокрема, резолюція засуджує тортури в окупованому Криму, які Росія здійснює, щоб “вибивати” неправдиві свідчення, пише Інтерфакс-Україна.

Документ несе заклик до негайного звільнення українських політв’язнів. Окремо йдеться про Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усейна Куку.

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Також резолюція звертається до окупанта із закликом створити умови для роботи журналістів і перестати примусово забирати в армію кримчан.

Документ вимагає від міжнародних організацій та спецустанов системи ООН використовувати тільки формулювання АР Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані РФ.

Як повідомлялося, Україна в ООН заявила про спробу Росії розмістити в Криму ядерне озброєння.