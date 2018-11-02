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Помилування Сенцова. Путін знову відмовив

Російська партія Яблуко зверталася до Володимира Путіна з проханням про помилування українського політв’язня Олега Сенцова. Проте адміністрація президента РФ вкотре відмовила у помилуванні.

Олег Сенцов

У відповіді на звернення Яблука зазначається, що Путін не буде розглядати питання про помилування Олега Сенцова без його особистого звернення та подання губернатора Ямало-Ненецького автономного округу, де політв’язень відбуває покарання.

– Така відповідь свідчить про те, що президент знімає з себе відповідальність за рішення дуже важливого політичного і, найголовніше, гуманітарного питання – збереження життя людини, звинувачення на адресу якого політично мотивовані, – так прокоментувала лист з адміністрації Путіна голова партії Яблуко Емілія Слабунова.

Читайте: Премія Сахарова наблизить звільнення Сенцова – Порошенко

Сам Сенцов неодноразово говорив, що не проситиме у Путіна про помилування.

Між тим, з таким проханням до господаря Кремля неодноразово зверталися мама Сенцова, російські та європейські політики.

Нагадаємо, 25 жовтня засудженому у Росії Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

Фото: Новая газета

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