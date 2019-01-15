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Суд РФ продовжив арешт 12 українським морякам

Лефортовський суд Москви прийняв рішення продовжити арешт українським морякам до 24 квітня.

Моряки українські

Під час засідання Лефортовського суду Москви було прийнято рішення щодо продовження запобіжного заходу 12 українським морякам у вигляді тримання під вартою до 24 квітня, повідомляє Громадське.

У першій групі українських моряків знаходилися Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євгеній Семидоцький та Сергій Цибізов. В другій групі – Богдан Головаш, Андрій Шевченко, Сергій Попов та Володимир Терещенко.

Також суд залишив під вартою командира українського корабля Бердянськ Дениса Гриценка, моряків Андрія Драча, В’ячеслава Зінченка і Михайла Власюка.

Засідання суду проходило в закритому режимі, проте оголошення рішення стало відкритим. Слідчі вимагали продовжити тримання під вартою, оскільки українці нібито можуть переховуватися від слідства.

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До слова, під час засідання суду українські моряки відмовилися відповідати на запитання, які не стосуються установки їхньої особистості.

Фото: LifeShot

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