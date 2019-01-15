Лефортовський суд Москви прийняв рішення продовжити арешт українським морякам до 24 квітня.

Під час засідання Лефортовського суду Москви було прийнято рішення щодо продовження запобіжного заходу 12 українським морякам у вигляді тримання під вартою до 24 квітня, повідомляє Громадське.

У першій групі українських моряків знаходилися Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євгеній Семидоцький та Сергій Цибізов. В другій групі – Богдан Головаш, Андрій Шевченко, Сергій Попов та Володимир Терещенко.

Також суд залишив під вартою командира українського корабля Бердянськ Дениса Гриценка, моряків Андрія Драча, В’ячеслава Зінченка і Михайла Власюка.

Засідання суду проходило в закритому режимі, проте оголошення рішення стало відкритим. Слідчі вимагали продовжити тримання під вартою, оскільки українці нібито можуть переховуватися від слідства.

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До слова, під час засідання суду українські моряки відмовилися відповідати на запитання, які не стосуються установки їхньої особистості.

Фото: LifeShot