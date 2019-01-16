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Українським морякам аплодували в московському суді

У Лефортовському суді Москви, який 15 січня продовжив арешт 20 українським морякам, захопленим у полон у Керченській протоці, аплодували нашим хлопцям.

Українським морякам аплодували в московському суді

Відповідне відео опублікувала український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

– Суд РФ прийняв рішення продовжити строк тримання 20 наших хлопців під вартою до 24 та 26 квітня 2019 року, – повідомила вона.

За її словами, розгляд справ ще чотирьох моряків – Володимира Лісового, Віктора Беспальченко, Володимира Варімеза та Владислава Костишина –  продовжиться 16 січня.

– До останнього стояли і чекали, поки з зали вийдуть усі наші хлопці, щоб поаплодувати кожному з них! – написала Денісова під відео.

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Нагадаємо, суд Москви 15 січня продовжив арешт українським морякам.

Відео: Людмила Денісова

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