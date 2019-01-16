Лефортовський суд Москви продовжив тримання під вартою чотирьом українським морякам.

У Москві Лефортовський суд продовжив тримання під вартою ще чотирьом українським морякам, захопленим російськими морськими прикордонниками в Керченській протоці.

Про це повідомляє Громадське.

Засідання проходило у закритому режимі.

Суддя відхилила клопотання адвокатів про передачу справ до війського суду.

Читайте: Слава Україні! Полонених українських моряків зустріли в суді оплесками

Запобіжні заходи сьогодні обирали Віктору Безпальченку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину та Володимиру Лісовому.

Адвокати моряків мають три дні на оскарження рішення.

Самі моряки не відповідали на жодні питання судді, які стосувалися їхнього імені та звання. Вони вважають себе військовополоненими.

До слова, на суді були присутні консули, родичі, журналісти та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Нагадаємо, 15 січня Лефортовський суд Москви продовжив арешт 20 українським морякам, захопленим у полон у Керченській протоці.

Фото: Лефортовський районний суд/Facebook