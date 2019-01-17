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РФ обрала тактику повзучого наступу на обох морях – Полторак

Росія використовує блокування Азовського і Чорного морів під час своєї агресії проти України.

російські кораблі

Ситуація на Азовському морі контрольована, але Росія не залишила спроб здійснювати “повзучий наступ”. Тепер таку ж тактику агресор використовує і на Чорному морі.

Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак, пише Прямий.

За його словами, Росія постійно блокує величезні ділянки морського узбережжя нібито для проведення військових навчань або випробування озброєнь.

Такі дії з закриття територій сильно ускладнюють проходження по цим водам суден, не тільки українських. Такий гак, який роблять кораблі, сильно здорожує продукцію, яку вони перевозять, пояснює Полторак.

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Міністр уточнив, що на всі погрози з боку агресора ЗСУ реагують – патрулюють акваторію і виконують інші військові завдання.

До слова, Полторак пояснив, які цілі переслідувала Росія під час атаки в Керченській протоці.

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