Укрзалізниця підвищили ціни на деякі свої послуги.

Укрзалізниця підняла ціни на комплекти білизни, чай, каву і воду, повідомляє Центр транспортних стратегій.

З 15 січня 2019 року постільну білизну у вагонах СВ та в міжнародних поїздах коштує 60 грн (з ПДВ), а в купейних і плацкартних вагонах – 50 грн (з ПДВ).

Раніше комплект коштував 30 грн.

А на чай, каву або пляшку води об’ємом 0,5 л поставили єдину ціну – 10 грн.

В УЗ зазначають, що повинні були переглянути ціни через здорожчання матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг.

Читайте: Укрзалізниця відновлює повернення квитків через інтернет

Нагадаємо, поїзд “чотирьох столиць” змінив свій графік.