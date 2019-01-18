Укрзалізниця підвищили ціни на деякі свої послуги.
Укрзалізниця підняла ціни на комплекти білизни, чай, каву і воду, повідомляє Центр транспортних стратегій.
З 15 січня 2019 року постільну білизну у вагонах СВ та в міжнародних поїздах коштує 60 грн (з ПДВ), а в купейних і плацкартних вагонах – 50 грн (з ПДВ).
Раніше комплект коштував 30 грн.
А на чай, каву або пляшку води об’ємом 0,5 л поставили єдину ціну – 10 грн.
В УЗ зазначають, що повинні були переглянути ціни через здорожчання матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг.
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Нагадаємо, поїзд “чотирьох столиць” змінив свій графік.
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