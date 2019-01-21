Лідер Радикальної партії Олег Ляшко офіційно висунутий кандидатом в президенти України. Таке рішення проголосовано делегатами партійного з’їзду, що відбувся у Києві 21 січня 2019 року.

Лідер РПЛ не став змінювати радикальній риториці, пообіцявши електорату в разі свого обрання розчистити дорогу до місцевої та державної влади людям з бідного стану, військовослужбовцям, що стоять на сторожі України, ввести смертну кару за корупцію.

На думку експертів, передвиборні тези Олега Ляшка відповідають запитам сталого електорату РПЛ. Лідер радикалів може розраховувати на високі результати.

– Ляшко може розраховувати на підтримку свого електорату, який прийде голосувати. В основному це електорат центральної і західної України. Я думаю, що Ляшко цілком може зачепитися за другий тур. Хочу зазначити, що для Олега Ляшка президентська кампанія – це елемент розкручування парламентської кампанії, мобілізації свого електорату і виходу з хорошими маркерами для залучення ресурсів в парламентську кампанію. Сама програма Ляшка, в рамках його електоральної групи, побудована правильно. Особливо привертає така фішка, як прийняття закону про смертну кару для корупціонерів. Тобто програма побудована на хворих, соціально затребуваних електоральних нотах, – говорить глава Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

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Думку про те, що з кандидатом Олегом Ляшком доведеться серйозно рахуватися його суперникам, висловив політолог Денис Богуш.

– Ляшко був на минулих президентських виборах 2014 року на третьому місці. Тобто, він входив до трійки людей, за яких проголосувала Україна. У цій кампанії він також досягне певних результатів. Радикальна партія, як би хто не говорив, вже системна партія. У неї свої досить потужні представництва на рівні облрад, міськрад. Це партія, з якою рахуються. У неї є свій виборець. Олег Ляшко завжди подобався своєму електорату тим, що зрозумілою мовою говорив людям зрозумілі речі і зрозуміло пояснював ситуацію, – вважає Богуш.

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