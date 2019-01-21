ПАРЄ позбавило Україну місць в комітеті, що працює над зняттям санкцій з РФ. Це сталося через нові правила формування комітетів.

ПАРЄ позбавило Україну місць в комітеті, що працює над зняттям санкцій з РФ і в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ, пише Європейська правда.

Керівництво ПАРЄ прийняло рішення, що в комітетах з питань регламенту та з питань обрання суддів ЄСПЛ не може бути більше двох представників. Раніше таких обмежень не було, склад комітетів формувався за пропозиціями політичних груп.

У регламентному комітеті було четверо українців – Володимир Ар’єв, Владислав Голуб, Юлія Льовочкіна і Сергій Кіраль. Цей комітет має особливе значення для України, оскільки тут розроблялися зміни в регламент, які повинні були зняти санкції з РФ і відкрити їй шлях до повернення в асамблею.

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За словами глави української делегації Володимира Ар’єва, Бюро ПАРЄ обнулило перелік тих депутатів, країни яких перевищили нову квоту в два місця в комітеті.

Він зазначив, що зараз в України нікого немає в регламентному комітеті і групи повинні висувати нових кандидатів.

Така ситуація сталася і з представниками в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ. В цьому комітеті було четверо українців.

Ар’єв вважає, незважаючи на те, що місця втратили представники і інших держав, зміни спрямовані саме проти України через її принципову позицію в регламентному комітеті.

Раніше Держдума РФ прийняла постанову про неучасть у ПАРЄ в 2019 році та про несплату внесків.

Фото: Council of Europe.