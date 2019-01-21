Українці не споживають стільки газу, скільки затверджено у нормах споживання, вважають у Нафтогазі.

Газозбуваючі компанії викачують гроші з українців, у яких немає вдома лічильників, через завищені норми споживання, які встановлені Міненерго.

З такою заявою виступила НАК Нафтогаз та закликала громадян Україні дзвонити на гарячу лінію Кабміну чи йти зі скаргами до Міненерго у разі, якщо вони отримують платіжки із завищеними нормами споживання газу.

Компанія пояснює, що українці мають можливість змусити уряд ухвалити постанову, в якій будуть прописані “чесні сучасні норми”.

Читайте: РФ може зупинити транзит газу Україною: Нафтогаз назвав дату

Також Нафтогаз повідомив про вже існуючу постанову, яку просуває в уряд Міненерго, але “норми цієї постанови усе одно завищені порівняно з реальним споживанням”.

До слова, раніше в Нафтогазі дали пораду українцям, які отримали платіжки із завищеною сумою для оплати.