PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Хуртовини і снігопади: на Україну насувається циклон з Балкан/

Хуртовини і снігопади: на Україну насувається циклон з Балкан

Вже у цю середу в Україну прийде циклон з Балкан, який принесе хуртовини і снігопади.

снігопади в україні

Хуртовини і снігопади накриють всю Україну, але найбільше замете три області – Вінницьку, Черкаську, Полтавську. Розіграється циклон і у районі Кропивницького і Дніпра.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

В Одеській області – сильний мокрий сніг та дощ.

Температура повітря також покаже зимовий характер: вночі -7-14 градусів, вдень -4-9 градусів.

До Києва завтра теж прийдуть снігопади, збережеться морозна погода. Найближчої ночі -10-12 градусів, вдень -5-7 градусів.

Читайте: Люті морози та незначне потепління: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

До речі, у лютому на українців чекає мінлива погода – будуть то морози, то відлига.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка