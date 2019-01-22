Вже у цю середу в Україну прийде циклон з Балкан, який принесе хуртовини і снігопади.
Хуртовини і снігопади накриють всю Україну, але найбільше замете три області – Вінницьку, Черкаську, Полтавську. Розіграється циклон і у районі Кропивницького і Дніпра.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
В Одеській області – сильний мокрий сніг та дощ.
Температура повітря також покаже зимовий характер: вночі -7-14 градусів, вдень -4-9 градусів.
До Києва завтра теж прийдуть снігопади, збережеться морозна погода. Найближчої ночі -10-12 градусів, вдень -5-7 градусів.
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До речі, у лютому на українців чекає мінлива погода – будуть то морози, то відлига.
Фото: УНІАН
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