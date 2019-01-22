PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті – НКРЕКП/

Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті – НКРЕКП

Українці мусять сплатити січневі платежі за газ, оскільки вони є законними.

Газ

Всі рахунки, які виставили облгази, розраховані на підставі законних норм споживання, які підтвердив суд.

Про це повідомив глава громадської ради НКРЕКП Василь Котко в ефірі Громадського.

Читайте: Викачують гроші: Міненерго звинуватили у завищенні норм газу

Він також зазначив, що після того як Кабмін затвердить нові норми, споживачам, у яких є переплата, здійснять перерахунок платежів.

Нагадаємо, раніше глава Нафтогазу Андрій Коболєв закликав українців у разі отримання завищених платіжок за газ писати скаргу до НКРЕКП.

Фото: Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тристоронні газові переговори: важливість для України
Викачують гроші: Міненерго звинуватили у завищенні норм газу
На Закарпатті 16 населених пунктів залишися без газу
РФ може зупинити транзит газу Україною: Нафтогаз назвав дату
Ціну на газ можуть знову підняти: коли і на скільки
На Тернопільщині шестеро людей отруїлися невідомим газом
НКРЕКП перевірить 20 облгазів через зайві суми в платіжках
Збільшення норми споживання газу: чому завищили та як із цим боротися
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка