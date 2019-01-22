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Яким буде курс долара у 2019 році – прогноз

Курс долара і євро у 2019 році буде стабільним, ніяких серйозних коливань не передбачається.

Яким буде курс долара у 2019 році – прогноз

Прогноз курсу євро і долара на 2019 рік виявився досить оптимістичним.

– З ними (курсом валют, – Ред.) все буде нормально. Вони будуть балансувати, – говорить директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін, пише Главред.

Долар буде зміцнюватися, євро – слабшати. Але у цілому через те, що у США і Європі спостерігатиметься низька інфляція, курс валют буде стабільним.

Читайте: Курс долара, пісні і новинки техніки: чи добре ви пам’ятаєте 2009 рік (ТЕСТ)

До речі, глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв казав, якщо ціни на газ будуть знижені, то курс долара злетить до 50, а той і до 60 гривень.

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