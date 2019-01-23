У Києві через сильний снігопад утворилися 10-бальні затори.
Найбільше рух утруднено у центрі столиці. Стоїть ряд вулиць – Хрещатик, Саксаганського, Жилянська.
У заторі бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки та Дружби народів.
У Голосіївському районі також складно проїхати, особливо проспектом Академіка Глушкова та Голосіївському проспекту.
Рух паралізовано у районі станцій метро Шулявська і Берестейська.
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До речі, через складні погодні умови на кількох автодорогах у Вінницькій, Миколаївській та Кіровоградській областях ввели обмеження руху.
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