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Затори 10 балів! Київ зупинив снігопад

У Києві через сильний снігопад утворилися 10-бальні затори.

Затори 10 балів! Київ зупинив снігопад

Найбільше рух утруднено у центрі столиці. Стоїть ряд вулиць – Хрещатик, Саксаганського, Жилянська.

У заторі бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки та Дружби народів.

У Голосіївському районі також складно проїхати, особливо проспектом Академіка Глушкова та Голосіївському проспекту.

Рух паралізовано у районі станцій метро Шулявська і Берестейська.

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До речі, через складні погодні умови на кількох автодорогах у Вінницькій, Миколаївській та Кіровоградській областях ввели обмеження руху.

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