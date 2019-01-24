ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо ескалації напруги в Азовському морі та Керченській протоці.
За резолюцію проголосувало 106 депутатів, 3 – висловилися проти, ще 16 – утрималися.
Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.
– Резолюція ПАРЄ по Азову, над якою працювали 2 місяці, прийнята. 103 за! Текст хороший. Вітаю делегацію з чудовим результатом роботи! – написав він.
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До речі, комітет Парламентської асамблеї ради Європи з питань політичних відносин і демократії визнав військовополоненими українських моряків, захоплених РФ.
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