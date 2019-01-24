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Ескалація напруги у Керченській протоці: ПАРЄ прийняла резолюцію

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо ескалації напруги в Азовському морі та Керченській протоці.

Ескалація напруги у Керченській протоці: ПАРЄ прийняла резолюцію

За резолюцію проголосувало 106 депутатів, 3 – висловилися проти, ще 16 – утрималися.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.

– Резолюція ПАРЄ по Азову, над якою працювали 2 місяці, прийнята. 103 за! Текст хороший. Вітаю делегацію з чудовим результатом роботи! – написав він.

Читайте:  Україна втратила місця у комітеті ПАРЄ, що працює над зняттям санкцій з РФ

До речі, комітет Парламентської асамблеї ради Європи з питань політичних відносин і демократії визнав військовополоненими українських моряків, захоплених РФ.

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