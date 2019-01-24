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Комітет ПАРЄ визнав захоплених РФ українських моряків військовополоненими

Комітет Парламентської асамблеї ради Європи з питань політичних відносин і демократії визнав військовополоненими українських моряків, захоплених РФ.

Комітет ПАРЄ визнав захоплених РФ українських моряків військовополоненими

Комітет ПАРЄ з питань політичних відносин і демократії визнав військовополоненими українських моряків, захоплених Росією, повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає Громадське.

За інформацією видання, комітет погодив всі поправки до резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці і визнав українських моряків військовополоненими.

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За словами Геращенко, були підтримані всі українські поправки.

Відзначається, що в попередньому варіанті резолюції їх називали просто моряками.

Нагадаємо, ЄС може скоро розглянути введення нових санкцій проти Росії за зміст українських військовополонених моряків.

Фото: dreamstime.

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