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Кличко йде на парламентські вибори 2019

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що братиме участь у парламентських виборах в Україні.

Виталий Кличко

Віталій Кличко заявив, що місцевому самоврядуванню потрібна більша підтримка у парламенті, тому він піде на вибори у 2019 році.

– Я братиму участь у парламентських виборах і, з високою ймовірністю, політична партія Удар також. Для того, щоб відстоювати інтереси і міста Києва, і кожного містечка, і кожного села в Україні, – сказав мер Києва на Українському сніданку у Давосі.

За його словами, необхідно буде відстоювати на законодавчому рівні інтереси місцевого самоврядування.

Кличко відзначив, що насправді все починається з низів: з нашого двору, з нашого району, села, містечка.

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Нагадаємо,  Український сніданок у Давосі у рамках Світового економічного форуму.

Світові політики, президенти, економісти та аналітики тут обговорюють майбутнє України, реформи та перспективи.

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