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Кличко обговорив з мерами Давоса та Сент-Галлена впровадження smart-технологій

Мер Києва Віталій Кличко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі взяв участь у дискусії Розумне фінансування розумних міст.

Кличко обговорив з мерами Давоса та Сент-Галлена впровадження smart-технологій

Захід за участі мерів Давоса та Сент-Галена, представників великих фінансових компаній, влаштували в мерії Давоса, передає прес-служба Кличка.

– Новітні технології в управлінні стають все важливішими і ми повинні співпрацювати, щоб робити наші міста розумними. Систему управління смарт-сіті у Києві ми почали втілювати 4 роки тому саме після успішних переговорів у Давосі. Тоді ми тут домовилися з німецькою компанією SAP, яка допомогла втілити в українській столиці перший проект розумного міста – відкритий бюджет, – відзначив Кличко.

– Сьогодні ми вже маємо чимало технологічних  проектів, які успішно працюють у різних сферах життєдіяльності міста. Це і міський дата-центр, і картка киянина, онлайн запис до лікаря, електронна черга до дитсадків, система відеоспостереження Безпечна столиця, система електронних петицій і багато іншого. Ми продовжуємо робити Київ розумним і продовжуємо обмінюватися корисними ідеями з іншими містами, як сьогодні тут, у Давосі, – зазначив Віталій Кличко.

Мер Сент-Галлена Томас Шейтлін презентував інновації Смарт сіті – зроблено в Швейцарії, над втіленням яких сьогодні працюють швейцарці.

Під час дискусії, зокрема, обговорили як міста можуть співпрацювати, щоб залучати фінансування, інвестиції у впровадження технологій та іновацій в муніципальне управління.

Розумним технологіям, діджиталізації різних сфер присвячено чимало заходів та дискусій цьогорічного Давосу.

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Віталій Кличко також візьме участь з братом Володимиром у дискусії Смарт-сіті. Смарт-спорт, яка відбудеться в Українському домі в Давосі. Запрошений мер Києва і на ланч-спілкування, який традиційно влаштовує в Давосі видання Washington Post. І на який збираються впливові світові політики, фінансисти, представники великого бізнесу, науки.

Під час форуму також заплановані зустрічі Кличка з  представниками ділових кіл.

До слова, 22 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія.

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