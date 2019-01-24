Росія хотіла використати лист Януковича, щоб захопити Крим та Київ.

Росія вела підготовку до окупації Криму ще до березня 2014 року.

Про це йдеться у тексті вироку президенту-втікачу України Віктору Януковичу, який зачитав суддя Оболонського районного суду, пише BBC Україна.

Суд встановив, що російські спецслужби проводили збір інформації про слабкі сторони України та проводили проросійські дії пропагандистського характеру з населенням. Зокрема, з цими цілями взимку 2013-2014 років Крим відвідали представники російської влади, повідомив суддя Максим Титов.

Крім цього, Росія завчасно створила військовий кулак на кордоні з Україною, прикривши такі дії нібито охороною Олімпіади в Сочі.

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За свідченнями секретаря РНБО Олександра Турчинова, які зачитав суддя Владислав Дев’ятко, ціллю Кремля було захопити Крим та Київ, використовуючи сепаратистські прояви у Криму, тимчасову нестабільність нової влади і лист Віктора Януковича до президента Росії про введення військ.

Нагадаємо, суд вважає достатніми докази провини Віктора Януковича у справі про держзраду.