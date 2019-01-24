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Суд визнав Януковича винним у держзраді

Суддя Оболонського районного суду Києва зачитав вирок, в якому Віктора Януковича визнали винним у держзраді.

Суд визнав Януковича винним у держзраді

Суддя Оболонського районного суду Києва зачитав вирок Віктору Януковичу, в якому йдеться, що провину президента-втікача доведено.

Януковича визнано винним у державній зраді, пособництві в зміні кордону країни і веденні війни.

До оголошення покарання Януковичу суд ще не дійшов.

Читайте: Суд над Януковичем оголошує вирок (ОНЛАЙН, ТРАНСЛЯЦІЯ)

Як відомо, Януковичу загрожує 15 років – стільки для президента-втікача вимагають прокурори.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про справу Януковича.

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