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Погода в Україні на сьогодні, 24 січня (КАРТА)

Погода в Україні, 24 січня, очікується сніжною та морозною.

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У центральних і східних областях України очікується сніг з переходом у дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, передає Укргідрометцентр.

На Харківщині та Луганщині вночі значний сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У південній частині місцями дощ, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, в Криму 9-14°.

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На решті території сніг, лише вдень у північних областях без опадів, температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, ожеледь.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вночі у східній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.

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