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Снігопади в Україні: у двох областях обмежили рух транспорту

Через негоду в Україні рух транспорту обмежили у Миколаївській та Кіровоградській областях.

Снігопади в Україні: у двох областях обмежили рух транспорту

Тимчасове обмеження руху залишається на Миколаївщині на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове від межі із Кіровоградською областю на ділянці протяжністю 20 км.

Тривають роботи з її очистки від снігу.

Про це повідомляє Укравтодор.

Читайте: Погода в Україні на сьогодні, 24 січня (КАРТА)

У Кропивницькому діють обмеження на автошляхах М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв та Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя.

В інших областях проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Раніше Факти ICTV писали про те, що через снігопад змінили роботу аеропорти Києва.

Фото: ДСНС

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