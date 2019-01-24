Через негоду в Україні рух транспорту обмежили у Миколаївській та Кіровоградській областях.
Тимчасове обмеження руху залишається на Миколаївщині на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове від межі із Кіровоградською областю на ділянці протяжністю 20 км.
Тривають роботи з її очистки від снігу.
Про це повідомляє Укравтодор.
Читайте: Погода в Україні на сьогодні, 24 січня (КАРТА)
У Кропивницькому діють обмеження на автошляхах М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв та Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя.
В інших областях проїзд на дорогах державного значення забезпечено.
Раніше Факти ICTV писали про те, що через снігопад змінили роботу аеропорти Києва.
Фото: ДСНС
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+