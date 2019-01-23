У міжнародному аеропорту Бориспіль через сильний снігопад можливі зміни у розкладі авіарейсів.
На період негоди в аеропорту Бориспіль можливі деякі зміни у розкладі рейсів.
– Будь ласка, заздалегідь уточнюйте час вильотів/прильотів рейсів на табло та на нашому сайті. Розраховуємо на розуміння, безпека польотів понад усе, – йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.
Аеропорт Київ ніякої інформації про затримку рейсів у зв’язку зі снігопадом не надавав. Однак на сайті аеропорту видно, що рейси йдуть із затримкою від 10 хвилин до години, деякі рейси і зовсім скасовані.
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До речі, завтра в Україні зменшиться кількість снігопадів, проте збережеться морозна погода.
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