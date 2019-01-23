Компанія Leo Express планує в грудні 2019 роки запустити потяг сполученням Прага-Львів.

Оператор пасажирських перевезень Leo Express планує запустити сполучення між Чехією і Україною в грудні 2019 року.

Потяги будуть їздити весь тиждень по чотири рази на день. Сполучення проходитиме між Львовом, Краковом і Прагою.

Наразі вирішується питання щодо доступу до українських рейок, оскільки вони не відповідають європейським стандартам. Також компанія хоче, щоб під час поїздки проходив паспортний контроль, який вже є в деяких потягах Укрзалізниці.

Дорога з Праги до Львова, за попередніми оцінками, повинна займати 9 годин 45 хвилин.

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З Праги до Львова поїзд планують відправляти о:

8.09

10.09

12.09

16.09

Зі Львова до Праги поїзд відправлятиметься о:

23.16

1.38

6.38

9.38

На даний момент ціна квитків залишається невідомою.

До слова, Укрзалізниця відкрила можливість купити пільгові квитки в онлайн сервісі.