Компанія Leo Express планує в грудні 2019 роки запустити потяг сполученням Прага-Львів.
Оператор пасажирських перевезень Leo Express планує запустити сполучення між Чехією і Україною в грудні 2019 року.
Потяги будуть їздити весь тиждень по чотири рази на день. Сполучення проходитиме між Львовом, Краковом і Прагою.
Наразі вирішується питання щодо доступу до українських рейок, оскільки вони не відповідають європейським стандартам. Також компанія хоче, щоб під час поїздки проходив паспортний контроль, який вже є в деяких потягах Укрзалізниці.
Дорога з Праги до Львова, за попередніми оцінками, повинна займати 9 годин 45 хвилин.
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З Праги до Львова поїзд планують відправляти о:
- 8.09
- 10.09
- 12.09
- 16.09
Зі Львова до Праги поїзд відправлятиметься о:
- 23.16
- 1.38
- 6.38
- 9.38
На даний момент ціна квитків залишається невідомою.
До слова, Укрзалізниця відкрила можливість купити пільгові квитки в онлайн сервісі.