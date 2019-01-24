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Вирок Януковичу буде основним доказом злочинів РФ проти України

Вирок у справі щодо держзради президента-втікача Віктора Януковича стане основою доказів проти влади РФ за злочини проти України.

Вирок Януковичу буде основним доказом злочинів РФ проти України

Прокурор Руслан Кравченко заявив, що рішення суду у справі щодо держзради президента-втікача Віктора Януковича планують зробити основою доказів в міжнародних судах проти влади РФ за злочини проти України, передає Інтерфакс-Україна.

– Сторона обвинувачення вважає, що цей вирок буде закладений в основу доказів та обвинувачення відповідно до скоєних злочинів проти нашої держави представниками влади РФ, – сказав Кравченко.

За словами першого заступника військового прокурора Центрального регіону Максима Крима, вирок Януковичу – це тільки перший крок до того, щоб встановити всіх людей, які відповідальні за окупацію Криму.

Читайте: Лист Януковича і прикриття Олімпіадою – розкрито план анексії Криму

Роботу зі збору відповідних доказів продовжать й надалі.

Нагадаємо, суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

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