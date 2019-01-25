До мобільного додатку GreenBook, яке запустило ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця (Київ), за 9 місяців його роботи приєдналися 4500 українських лікарів.

Про це повідомила член наглядової ради компанії Світлана Діденко в інтерв’ю виданню apteka.ua.

– GreenBook сфокусований, перш за все, на фахівцях в кардіології, неврології та терапії, а також на фармацевтів і провізорів. Додаток містить протоколи лікування, алгоритми надання медичної допомоги, інформацію про галузеві події, – пояснила вона.

Діденко нагадала, що GreenBook є ядром освітньої платформи EduMedicalHub, яку Дарниця створила для співпраці з фахівцями у сфері охорони здоров’я. У 2018 році близько 40 тисяч лікарів були залучені до подій, які пройшли в рамках цієї платформи: інтерактивних тренінгів, екскурсій, онлайн-семінарів і лекцій.

За даними Світлани Діденко, всього в 2018 році за підтримки Дарниці пройшло понад 100 науково-практичних заходів.

ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця засновано в 1930 році. Дарниця є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів.

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У 2017 році компанія отримала чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 2,530 млрд грн, що на 19% більше, ніж в 2016 році. Її чистий прибуток в 2017 році склав 342,111 млн грн. Бенефіціарами компанії є сім’я Загорій, в тому числі депутат Верховної Ради VIII скликання Гліб Загорій.