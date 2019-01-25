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Досягає дахів будинків – Карпати засипало снігом

У Карпатах в селі Вишків випало стільки снігу, що деякі замети досягають дахів будинків.

Карпати

Користувач Facebook Роман Мацьків опублікував у соцмережі фото Карпат, які сильно засипало снігом.

Сам користувач заявив, що вже більше 20 років не бачив подібних заметів.

У високогір’ї Карпат сніговий покрив досягає двох метрів.

Крім того, в горах все ще існує велика небезпека сходження лавин.

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Досягає дахів будинків – Карпати засипало снігом / 4 фотографии

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До слова, 23 січня сильні снігопади у Києві призвели до того, що в місті утворилися 10-бальні затори.

Фото: Роман Мацьків

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