У Карпатах в селі Вишків випало стільки снігу, що деякі замети досягають дахів будинків.
Користувач Facebook Роман Мацьків опублікував у соцмережі фото Карпат, які сильно засипало снігом.
Сам користувач заявив, що вже більше 20 років не бачив подібних заметів.
У високогір’ї Карпат сніговий покрив досягає двох метрів.
Крім того, в горах все ще існує велика небезпека сходження лавин.
Досягає дахів будинків – Карпати засипало снігом / 4 фотографии
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До слова, 23 січня сильні снігопади у Києві призвели до того, що в місті утворилися 10-бальні затори.
Фото: Роман Мацьків
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