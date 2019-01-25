В Україні на вихідних трохи потеплішає, очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Потеплішає скрізь крім півдня, там утримаються морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 26 січня, Україну засипле снігом. У Закарпатській області та на Прикарпатті пройде помірний сніг. Вдень у центральних і східних областях невеликий мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

У північних областях вночі 5-10° морозу, у Полтавській і Харківській областях до 14° нижче нуля. Вдень там -4 +1°

У Києві у суботу також сніжитиме. Вдень -1 -3°, вночі -9 -11°.

У неділю, 27 січня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу і дощу зі снігом. У західних, північних Вінницькій і Черкаській областях 3-8° морозу, на решті території – -3 +2° тепла, у Приазов’ї 0-5° тепла.

У Києві пройде сніг. Вдень -1 -3°, вночі до 8 градусів морозу.

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