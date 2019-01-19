У Львові помер 98-річний лідер Організації українських націоналістів Омелян Коваль.

Лідер ОУН Омелян Коваль останні роки тяжко хворів, повідомив старший науковий співробітник Інститута українознавства ім. Крип’якевича Микола Посівнич.

Омелян Коваль народився у селі Рахиня на Івано-Франківщині 24 лютого 1920 року. У 1938 році він став членом ОУН, а у 41-му році минулого століття брав участь у проголошенні Акту відновлення Української держави.

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Коваль був ув’язнений гестапо та перебував у тюрмі у Львові. Потім він сидів у краківській в’язниці. 20 липня 1942 року його переправили до концтабору Аушвіц, а після евакуації 18 січня 45-го року Омеляна відправили до концтаборів у Маутгаузен, Мельк і Ебензе. 6 травня його звільнили американці.

Після війни Омеляну Ковалю довелося емігрувати до Німеччини, а потім до Бельгії. Лише у 1977 році він отримав українське громадянство та переїхав разом з дружиною до Львова.

До слова, у грудні 2018 року на 62-му році життя помер скандальний екс-ректор податкової академії Петро Мельник.

Фото: Posivnych Mykola