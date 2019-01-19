PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Львові помер один з лідерів бандерівського крила ОУН/

У Львові помер один з лідерів бандерівського крила ОУН

У Львові помер 98-річний лідер Організації українських націоналістів Омелян Коваль.

У Львові помер один з лідерів бандерівського крила ОУН

Лідер ОУН Омелян Коваль останні роки тяжко хворів, повідомив старший науковий співробітник Інститута українознавства ім. Крип’якевича Микола Посівнич.

Омелян Коваль народився у селі Рахиня на Івано-Франківщині 24 лютого 1920 року. У 1938 році він став членом ОУН, а у 41-му році минулого століття брав участь у проголошенні Акту відновлення Української держави.

Читайте: Мер Гданська Павел Адамович помер після нападу

Коваль був ув’язнений гестапо та перебував у тюрмі у Львові. Потім він сидів у краківській в’язниці. 20 липня 1942 року його переправили до концтабору Аушвіц, а після евакуації 18 січня 45-го року Омеляна відправили до концтаборів у Маутгаузен, Мельк і Ебензе. 6 травня його звільнили американці.

Після війни Омеляну Ковалю довелося емігрувати до Німеччини, а потім до Бельгії. Лише у 1977 році він отримав українське громадянство та переїхав разом з дружиною до Львова.

До слова, у грудні 2018 року на 62-му році життя помер скандальний екс-ректор податкової академії Петро Мельник.

Фото: Posivnych Mykola

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка